Загадочную пустую папку Windows посчитали опасной

Обнаруженная в Windows пустая папка под названием inetpub может использоваться хакерами для атаки на ПК пользователя, выяснили эксперты.

С помощью этой загадочной пустой папки злоумышленник может выполнить определенный запрос через командую строку Windows и заблокировать получение обновлений для ОС, рассказал исследователь безопасности Кевин Бомонт в комментарии изданию XDA.

Пустая папка с названием inetpub появилась в корневом каталоге диска C у пользователей Windows 10 и 11 после установки апрельского обновления CVE-2025-21204. Предположительно, она создается сервисом Internet Information Services.

Разработчики Microsoft уточнили, что пустая папка создается в Windows после обновления намеренно и попросили пользователей ее не удалять, так как она связана с безопасностью операционной системы.