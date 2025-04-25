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Загадочную пустую папку Windows посчитали опасной

Источник:
Sibnet.ru
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Обнаруженная в Windows пустая папка под названием inetpub может использоваться хакерами для атаки на ПК пользователя, выяснили эксперты.

С помощью этой загадочной пустой папки злоумышленник может выполнить определенный запрос через командую строку Windows и заблокировать получение обновлений для ОС, рассказал исследователь безопасности Кевин Бомонт в комментарии изданию XDA.

Пустая папка с названием inetpub появилась в корневом каталоге диска C у пользователей Windows 10 и 11 после установки апрельского обновления CVE-2025-21204. Предположительно, она создается сервисом Internet Information Services.

Разработчики Microsoft уточнили, что пустая папка создается в Windows после обновления намеренно и попросили пользователей ее не удалять, так как она связана с безопасностью операционной системы.

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GammiPluh

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