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Названа настоящая электронная почта портала «Госуслуг»

Источник:
Sibnet.ru
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Электронный адрес no-reply@gosuslugi.ru является единственным, с которого портал «Госуслуги» осуществляет официальную отправку сообщений россиянам, сообщила пресс-служба Минцифры.

Ведомство уточнило, что «Госуслуги» направляют уведомления на электронную почту о входе в учетную запись, только если пользователь самостоятельно подписались на них в разделе «Безопасность» на портале.

Минцифры также напомнило о необходимости соблюдать бдительность: не открывать письма якобы от «Госуслуг», поступившие с других адресов, не переходить по ссылкам и не звонить по указанным там номерам.

Для защиты своего аккаунта на «Госуслугах» ведомство посоветовало всегда проверять ссылку страницы, на которую пользователь переходит. Единственно верный адрес «Госуслуг» — gosuslugi.ru.

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Топ комментариев

korvinsS

Думается китайцы нормально так поржали над этими клоунами.

U. Orlov

Побоялась что понизят до фантастической средней 72 тысячи?))

scorpion2777

Кошки драные, а не Ляпарды. Драли в сорок пятом, дерут в двадцать пятом.

mosquito__2010

русские защищают свою землю от неонацистской гадины и российская военная техника себя зарекомендовала...