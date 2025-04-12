Апрельское обновление «сломало» Word и Excel

Апрельское обновление безопасности для Microsoft Office 2016 под номером KB5002700 сломало Word, Excel и Outlook. Соответствующие жалобы появились на Reddit.

После получения обновления Office 2016 перестает работать, программы просто не открываются. В некоторых случаях Word и Excel открываются, но при попытке создать новый документ программы перестают отвечать и закрываются.

Что касается Outlook, то сбой с ним происходит в режиме календаря. Опытным путем пользователи выяснили, что восстановить работоспособность приложения может отключение погоды в календаре.

Microsoft уже опубликовала исправление KB5002623 для Office 2016, чтобы устранить сбои в Word, Excel и Outlook. Пока скачать его можно только в Центре загрузок Microsoft. Также решить проблему поможет удаление обновления KB5002700.

Однако на практике избавиться от обновления безопасности Office достаточно сложно, так как подобные апдейты не фиксируются в «Журнале обновлений» операционной системы. Для этого потребуется сторонний софт.