Ozon запустит собственный сервис доставки посылок

Ozon приступил к тестированию доставки личных посылок между разными пунктами выдачи, сообщила пресс-служба маркетплейса. Если опыт окажется удачным, сервис расширят на все города России, где представлен маркетплейс.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователь должен выбрать в приложении Ozon услугу отправки посылки, а затем указать ПВЗ отправления и точку получения. На этом этапе рассчитывается цена перевозки.

В пункте выдачи заказов клиенту помогут упаковать посылку. После отправки трек-номер будет виден в приложении и отправителю, и получателю. Сервис будет работать как для доставок внутри одного региона, так и для межрегиональных отправлений.

На первом этапе компания собирается проводить тестовые отправки между несколькими регионами России, в тестировании поучаствуют девять ПВЗ. Всего на начало 2025 года в России насчитывалось более 45 тысяч пунктов выдачи заказов.

В марте 2025 года аналогичный сервис запустил маркетплейс Wildberries. Он называется WB Track и позволяет пользователям отправлять посылки между ПВЗ по всей России. Пока услуга действует в пилотном режиме в 100 пунктах.