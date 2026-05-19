НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Евросоюз заменит российские удобрения навозом

Источник:
Politico
251 0
Евросоюз заменит российские удобрения навозом
Фото: joost j. bakker / CC BY 2.0

Еврокомиссия рассчитывает компенсировать нехватку удобрений за счет навоза, следует из проекта соответствующего плана. Дефицит возник на фоне ограничений против России и Белоруссии.

Большую часть удобрений в Европе производят из импортируемого газа — ключевого сырья для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России, а также на импорт российского газа осложнили ситуацию в агросекторе, пишет издание Politico.

Еврочиновники для разрешения кризиса планируют расширить применение природных удобрений из коровьего навоза. Однако фермеры уже выразили недовольство новым планом — они рассчитывали на смягчение ограничительных мер.

После начала конфликта на Украине Евросоюз начал вводить ограничения на поставки российских и белорусских удобрений. Так, в 20-й пакет санкций, принятый в конце апреля, была включена квота на импорт аммиака.

Еще по теме
Спрос на виниловые пластинки вырос в России
Маркетплейсы потеряли пользователей из‑за ограничений VPN
Круглосуточные магазины в России начали закрываться
ГОСТ на туалетную бумагу обновят летом
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент России Владимир Путин
Путин в преддверии визита в Пекин обратился к гражданам Китая
Истребитель НАТО сбил украинский дрон
Истребитель НАТО сбил украинский дрон
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»
Армия России начала учения по применению ядерных сил
Евросоюз заменит российские удобрения навозом
Евросоюз заменит российские удобрения навозом
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

dimans1000

Наверно самое интересное авиашоу в истории

D_I_A_B_L_O_o

какие меры интересно будут принимать чтобы впредь такого не повторялось?

Uynachalnica

Где только таких горе-демографов берут? Организм не подготовлен, а он его рожать заставляет, и где жить...

pepelmetal

Цитатаподтвердив старые обвинения Москвы о работе биолабораторий на территории Украины ой как неудобно...