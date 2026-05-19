Евросоюз заменит российские удобрения навозом

Еврокомиссия рассчитывает компенсировать нехватку удобрений за счет навоза, следует из проекта соответствующего плана. Дефицит возник на фоне ограничений против России и Белоруссии.

Большую часть удобрений в Европе производят из импортируемого газа — ключевого сырья для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России, а также на импорт российского газа осложнили ситуацию в агросекторе, пишет издание Politico.

Еврочиновники для разрешения кризиса планируют расширить применение природных удобрений из коровьего навоза. Однако фермеры уже выразили недовольство новым планом — они рассчитывали на смягчение ограничительных мер.

После начала конфликта на Украине Евросоюз начал вводить ограничения на поставки российских и белорусских удобрений. Так, в 20-й пакет санкций, принятый в конце апреля, была включена квота на импорт аммиака.