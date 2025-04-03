Google выпустит детскую версию нейросети Gemini

Компания Google ведет разработку версии нейросети Gemini для детей, выяснили инсайдеры. Они нашли исходный код приложения для Android, в котором присутствуют отсылки на «детского пользователя».

Согласно коду, приложение будет помогать детям в учебе и творчестве: сочинять и рассказывать сказки, решать задачи и помогать с обучением, пишет Android Authority. Новые настройки позволят безопасно использовать ИИ для развития и образования ребенка.

Детский Gemini будет отличаться усиленной цензурой. Это гарантирует защиту детей от нежелательного контента. Разработчики обеспечат конфиденциальность данных и исключат утечки информации.

Ожидается, что функция «детского пользователя» для использования нейросети активируется автоматически для детских аккаунтов Google. Система будет интегрирована с фирменным приложением Family Link для родительского контроля.