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Как отдыхаем в мае 2025 года

Источник:
Sibnet.ru
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Майские каникулы в 2025 году будут длинными, восьмидневными. Месяц начнется с четырехдневных каникул, ими же завершится первая рабочая неделя мая.

Первые длинные выходные приурочены к Празднику Весны и Труда, который отмечают 1 мая. Отдых продлится с четверга, 1 мая, по воскресенье, 4 мая. 2 мая стало нерабочим за счет переноса выходного дня с субботы 4 января.

Рабочий день в среду, 30 апреля, будет сокращенным на один час.

Праздники и выходные дни в мае 2025 года

День Победы (9 мая) выпал на пятницу. Но 8 мая перед ним тоже будет выходным — за счет переноса с воскресенья, 23 февраля. Отдых продлится четыре дня — с четверга по воскресенье.

Перед длинными выходными россиян ожидает трехдевная рабочая неделя. Среда, 7 мая, сокращенным рабочих дней не будет.

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Жизнь #Общество #Рынок труда
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