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ГАИ разъяснила, кому надо поменять права в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Госавтоинспекция России разъяснила, кто из водителей должен поменять права в 2025 году — это те, у кого истек срок действия удостоверения в 2022 году.

Во многих СМИ во вторник вышли новости, что с 1 апреля в России перестало действовать автоматическое продление водительских прав, необходимо заменить те удостоверения, срок действия которых истек в РФ в 2022 году.

Госавтоинспекция в телеграм-канале напомнила, что автоматически продлеваются на три года национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

«В случае истечения срока действия водительского удостоверения, например, в мае 2022 года, оно будет считаться действительным до мая 2025 года», — привело пример ведомство.

Правительство впервые продлило срок действия водительского удостоверения на три года в 2022 году. 12 апреля 2022 года вступило в силу постановление, в котором продлевался срок действия прав, выданных с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. 

В декабре 2023 года в документ внесли изменения: аналогичная мера распространилась на водительские удостоверения, которые действительны до 2024 и 2025 годов. Никакого прекращения действия постановления не было. 

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