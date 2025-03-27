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Ученые разрешили парадокс путешествий во времени

Источник:
IOP Publishing
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Ученые из Университета Квинсленда математически доказали возможность путешествий во времени без проблемы временных парадоксов. Результаты изысканий опубликованы IOP Publishing.

«Путешествия во времени совместимы с детерминизмом и свободой выбора. Это значит, что будущее предрешено, и попытки его изменить не сработают, как вы того можете ожидать», — отмечается в статье.

Теория строится на замкнутых временных кривых, главное условие которых в том, что действия человека не нарушают причинно-следственные связи. Временная линия «саморегулируется».

Ученые приводят аналогию: если путешественник во времени захочет избежать пандемии COVID-19, устранив первого заболевшего, он заразится сам, или это сделает кто-то другой. События прошлого уже зафиксированы.

Исследование показывает, что путешествия во времени возможны, но без изменения важных событий. Любые попытки изменить прошлое приведут к «компенсации», которая вернет события в уже зафиксированные рамки.

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