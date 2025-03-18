Российские силы уничтожили под Красноармейском (Покровском) группу украинских женщин-штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины «Скала».

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — сообщили ТАСС в силовых структурах.

Там добавили, что погибшие попали под удары российской артиллерии и дронов при попытке спешиться с техники. Вместе с женским десантом уничтожен и экипаж, который пытался доставить украинских штурмовиков на позиции.

В женском контингенте ВСУ есть несколько категорий, рассказал «АиФ» военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин. Это, например, вдовы националистов, которых не так много, а основная часть — те, кто просто приехал сделать фото поближе к передовой, но «их заталкивают в штурмы», отметил он.

Еще одна часть контингента женщин-штурмовиков в ВСУ, которая «обещает стать самой массовой» как по численности, так и по количеству потерь, это бывшие заключенные, уточнил эксперт.

По данным, Минобороны Украины в ВСУ служат 70 тысяч женщин, из них на передовой — 5,5 тысячи украинок.