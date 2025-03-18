НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска уничтожили группу женщин‑штурмовиков ВСУ

Источник:
ТАСС
572 6

Российские силы уничтожили под Красноармейском (Покровском) группу украинских женщин-штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины «Скала».

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — сообщили ТАСС в силовых структурах.

Там добавили, что погибшие попали под удары российской артиллерии и дронов при попытке спешиться с техники. Вместе с женским десантом уничтожен и экипаж, который пытался доставить украинских штурмовиков на позиции.

В женском контингенте ВСУ есть несколько категорий, рассказал «АиФ» военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин. Это, например, вдовы националистов, которых не так много, а основная часть — те, кто просто приехал сделать фото поближе к передовой, но «их заталкивают в штурмы», отметил он.

Еще одна часть контингента женщин-штурмовиков в ВСУ, которая «обещает стать самой массовой» как по численности, так и по количеству потерь, это бывшие заключенные, уточнил эксперт.

По данным, Минобороны Украины в ВСУ служат 70 тысяч женщин, из них на передовой — 5,5 тысячи украинок.

Тема: Военная операция на Украине
Алаудинов сообщил об освобождении почти всей Курской области
Россия потребует железобетонных гарантий по миру на Украине
Трамп 18 марта обсудит с Путиным судьбу Украины
Белый дом анонсировал скорый контакт Путина и Трампа
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Создан лазер мощностью в миллион атомных электростанций
Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ
Захарова поблагодарила Австралию за брошенные ВСУ БТР Bushmaster
Ozon и Wildberries предупредили за слишком низкие цены
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
37
Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ
36
Путин приказал в кратчайшие сроки добить ВСУ в Курской области
29
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
27
Медведев назвал Макрона и Стармера «идиотами»
22
Песков объяснил появление Путина в военной форме