Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ

Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина «полностью пощадить» группировку ВСУ в Курской области, об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«В этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими военными и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил Путина пощадить их жизни», — написал Трамп.

Позднее Белый дом уточнил, что просьбу американского лидера Путину передал специальный посланник президента США Стив Уиткофф, который накануне прибыл в Москву с официальным визитом.

Путин 12 марта на совещании в одном из пунктов управления курской группировкой войск заявил, что ко взятым в плен украинским военнослужащим в Курской области «должны относиться как к террористам» в соответствии с российским законодательством.