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Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина «полностью пощадить» группировку ВСУ в Курской области, об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«В этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими военными и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил Путина пощадить их жизни», — написал Трамп.

Позднее Белый дом уточнил, что просьбу американского лидера Путину передал специальный посланник президента США Стив Уиткофф, который накануне прибыл в Москву с официальным визитом.

Путин 12 марта на совещании в одном из пунктов управления курской группировкой войск заявил, что ко взятым в плен украинским военнослужащим в Курской области «должны относиться как к террористам» в соответствии с российским законодательством.

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Политика #Мир #Конфликты
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Топ комментариев

Qprovessional

ага в годовом, 10% в месяц я поверю

DEMON01

Россия страна аномалия в ней все противоречит законам логики, нефть падает , бензин растет, доллар недухоскрепный...

Алекс555

Да она все века гадостью только и жила.

карат11

Сразу было понятно, Трамп говорит только с позиции ультиматумов. Ничего хорошего я и не ждал. Меньше...