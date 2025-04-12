Почему клей не прилипает к тюбику изнутри

Предназначение клея — крепко соединять предметы, но при этом он сам не прилипает к тюбику или бутылке, в которых находится. Объяснение кроется в реакции на воду и воздух.

Крахмальный клейстер, ПВА и канцелярский клей твердеют за счет химической реакции полимеризации. Для этого нужно, чтобы высохла растворенная в них вода.

У суперклея другой принцип действия. Его основное вещество — цианоакрелат — моментально твердеет при контакте с молекулами воды. Для реакции достаточно минимального количества влаги, которое содержится в воздухе.

Из тюбика с ПВА не испаряется вода, а в тюбик с суперклеем вода не поступает — поэтому клей не твердеет и не прилипает к тюбику.

Клей — одно из древнейших изобретений человека, его придумали еще в каменном веке. В Южной Африке обнаружили охотничьи топоры первобытных охотников. Каменную и деревянную части они соединили с помощью смеси смолы акации и красной охры.

Откуда берется холод в холодильнике