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Почему клей не прилипает к тюбику изнутри

Источник:
Sibnet.ru
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Клей ПВА
Фото: Babi Hijau

Предназначение клея — крепко соединять предметы, но при этом он сам не прилипает к тюбику или бутылке, в которых находится. Объяснение кроется в реакции на воду и воздух.

Крахмальный клейстер, ПВА и канцелярский клей твердеют за счет химической реакции полимеризации. Для этого нужно, чтобы высохла растворенная в них вода.

У суперклея другой принцип действия. Его основное вещество — цианоакрелат — моментально твердеет при контакте с молекулами воды. Для реакции достаточно минимального количества влаги, которое содержится в воздухе.

Из тюбика с ПВА не испаряется вода, а в тюбик с суперклеем вода не поступает — поэтому клей не твердеет и не прилипает к тюбику.

Клей — одно из древнейших изобретений человека, его придумали еще в каменном веке. В Южной Африке обнаружили охотничьи топоры первобытных охотников. Каменную и деревянную части они соединили с помощью смеси смолы акации и красной охры.

Откуда берется холод в холодильнике

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Жизнь #Интересно
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Топ комментариев

corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха

corrector

Решить вопрос с жильем по справедливости при капиталистическом устройстве общества невозможно, тут...