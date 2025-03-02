Откуда появляется холод в холодильнике

Почему в холодильнике холодно и температура внутри всегда одинаковая, несмотря на внешние условия? Как это ни странно, холодильник не производит холод. С помощью хладагента он переносит тепло из одного места в другое.

Принцип работы холодильника основан на одном физическом принципе — замещении теплого воздуха холодным в процессе испарения и конденсации холодильного агента. Фишка хладагента в том, что он имеет низкую температуру кипения (испарения) — ниже ноля градусов.

Кипение — процесс, требующий большой энергии. А тепло — это и есть энергия. Хладагент, закипая в недрах холодильника, забирает тепло. Поэтому он и называется холодильным агентом. Раньше для этого использовали фреон, но он оказался опасен для озонового слоя и сейчас используют другие вещества.

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«Сердце» холодильника — компрессор. Он гоняет хладагент по трубочкам, словно кровь по венам. Сначала хладагент попадает в испаритель, расположенный у морозилки. Там он закипает (превращается из жидкости в газ) и забирает тепло изнутри устройства. Затем газ попадает в конденсатор, снова превращается в жидкость и отдает лишнее тепло уже снаружи холодильника.

То есть, по сути, происходит перенос тепла (энергии) из одного места в другое — из камеры холодильника за его заднюю стенку.