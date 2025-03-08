Android-смартфоны начинают передавать данные Google сразу после первого включения, еще до установки любых приложений, выяснил профессор Дуг Лит из Тринити-колледжа в Дублине.

«Это происходит из-за предустановленных сервисов Google, которые отправляют рекламные идентификаторы в Google, даже если пользователь не использует эти сервисы. Мнение пользователей не спрашивают», — цитирует профессора портал The Register.

В центре внимания эксперта оказался файл cookie DSID, используемый Google для персонализированной рекламы. Google не запрашивает согласия на его установку и не предоставляет возможности удаления.

Проведенный анализ показал, что файл DSID создается автоматически после входа в Google-аккаунт. Отказ от авторизации блокирует работу сервисов Google, включая Play Market.

Android контролирует более 70% мирового рынка мобильных ОС. По данным StatCounter от февраля 2025 года, Android занимает 71,72% рынка, а iOS — 27,81%.