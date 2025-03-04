Сборку терминалов Starlink показали на видео

SpaceX показала сборку терминалов спутниковой связи Starlink на модернизированном заводе в штате Техас. Видео с высокотехнологичной сборочной линией появилось на официальной странице компании в соцсети Х.

Терминал Starlink — это не просто антенна, а сложное устройство, обеспечивающее быстрый доступ к спутниковому интернету. Он меньше среднего радиоприемника и оснащен рефлектором, который автоматически наводится на спутник.

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По данным SpaceX, завод в Техасе в прошлом году выпускал 70 тысяч комплектов терминалов в неделю, а все предприятия компании произвели 110 тысяч комплектов. Годовой показатель составил 5,5 миллиона терминалов Starlink.

Компания отметила, что расширение производства позволит значительно нарастить производственным мощности. В перспективе это позволит быстрее развертывать глобальную сеть космического интернета.