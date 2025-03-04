Представлен первый кондиционер с искусственным интеллектом

Компания Midea анонсировала выпуск первого в мире кондиционера, оснащенного искусственным интеллектом DeepSeek. Его принципиальное отличие — способность «угадывать» климатические предпочтения пользователя на основе голосовых реакций владельца.

Midea Fresh Air Machine T6 DeepSeek R1 Full Blood Edition выполнен в вертикальном формате, сообщила компания-производитель в соцсети Weibo. Он обладает интеллектуальным управлением воздушным потоком и самостоятельно регулирует его температуру и скорость, анализируя микроклимат.

Новинка также оснащена интеллектуальным голосовым управлением DeepSeek с расширенным пониманием команд. Оно позволяет управлять кондиционером с помощью естественной речи.

Стоимость устройства пока хранится в секрете. Также неясно, будет ли продаваться инновационный кондиционер за пределами китайского рынка. Однако производитель уже заявил, что его появление открывает «новую эру» в сфере бытовой техники.