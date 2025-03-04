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Представлен первый кондиционер с искусственным интеллектом

Источник:
Sibnet.ru
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Кондиционер Midea Fresh Air Machine T6 DeepSeek R1
Кондиционер Midea Fresh Air Machine T6 DeepSeek R1
Фото: Midea

Компания Midea анонсировала выпуск первого в мире кондиционера, оснащенного искусственным интеллектом DeepSeek. Его принципиальное отличие — способность «угадывать» климатические предпочтения пользователя на основе голосовых реакций владельца.

Midea Fresh Air Machine T6 DeepSeek R1 Full Blood Edition выполнен в вертикальном формате, сообщила компания-производитель в соцсети Weibo. Он обладает интеллектуальным управлением воздушным потоком и самостоятельно регулирует его температуру и скорость, анализируя микроклимат.

Новинка также оснащена интеллектуальным голосовым управлением DeepSeek с расширенным пониманием команд. Оно позволяет управлять кондиционером с помощью естественной речи. 

Стоимость устройства пока хранится в секрете. Также неясно, будет ли продаваться инновационный кондиционер за пределами китайского рынка. Однако производитель уже заявил, что его появление открывает «новую эру» в сфере бытовой техники.

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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Может лучше сказать китай выпустит, а продаст под лейблом уаз? Позорники чертовые.

se 34

Ну хорошая же новость )))), столько скакунов увидят своего кумира Бендеру )))

Voland2

В СА все знали , что делать... Нужно было взять автомат на вытянутые руки! Что бы расплавленный металл...

Twilight88

— Хотите, научу Вас, как заинтриговать?— Хочу!— Завтра расскажу, как.