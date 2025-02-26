Gmail перестанет использовать SMS‑коды для авторизации

Компания Google откажется от использования шестизначного SMS-кода при подтверждении личности при авторизации в почтовом сервисе Gmail.

Причины такого решения связаны с проблемами безопасности, пишет издание PCMag. Например, SMS-коды можно подделать или у пользователя может не быть доступа к устройству, на которое приходят проверочные сообщения.

В ближайшие месяцы SMS-коды заменят QR-коды. Вместо того, чтобы вводить номер и получать код по SMS, пользователю нужно будет сканировать QR-код с помощью приложения камеры на своем смартфоне для завершения процесса аутентификации.

Другие варианты аутентификации, такие как специальные приложения или ключи безопасности, после отказа от SMS-кодов останутся актуальными. Google также предлагает пользователям функцию «Войти с помощью Google», когда в качестве средства аутентификации используются другие приложения компании.