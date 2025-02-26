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Gmail перестанет использовать SMS‑коды для авторизации

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Google откажется от использования шестизначного SMS-кода при подтверждении личности при авторизации в почтовом сервисе Gmail.

Причины такого решения связаны с проблемами безопасности, пишет издание PCMag. Например, SMS-коды можно подделать или у пользователя может не быть доступа к устройству, на которое приходят проверочные сообщения.

В ближайшие месяцы SMS-коды заменят QR-коды. Вместо того, чтобы вводить номер и получать код по SMS, пользователю нужно будет сканировать QR-код с помощью приложения камеры на своем смартфоне для завершения процесса аутентификации.

Другие варианты аутентификации, такие как специальные приложения или ключи безопасности, после отказа от SMS-кодов останутся актуальными. Google также предлагает пользователям функцию «Войти с помощью Google», когда в качестве средства аутентификации используются другие приложения компании.

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карат11

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Кто там хотел захватить матушку Россию и завладеть её ресурсами?🤣🤣🤣Или это что то другое?Не китайцам,...

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?

snoo

Вот что Трамп животворящий делает!