Депутатов Госдумы встревожил рост числа подделок на маркетплейсах

Власти разрабатывают меры по борьбе с ростом контрафактной продукции на маркетплейсах, сообщил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Прирост контрафактной продукции вызван динамичным ростом рынка интернет-торговли: если в 2023 году общий объем реализованных товаров через маркетплейсы был 7,6 триллиона рублей, то в 2024-м он вырос на 50% и достиг 11 триллионов рублей», — рассказал Гутенев в интервью «Парламентской газете».

По его словам, одним из основных элементов борьбы с контрафактом является маркировка, которая внедрена по 24 группам товаров. «Проходит тестирование маркировки еще семи товарных групп, три из которых вступят в силу в марте: парфюмерия, косметические товары и бытовая химия. Во всех этих сегментах достаточно много подделок», — отметил Гутенев.

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Он напомнил также, про принятый закон, который позволяет потребителям через ссылку на реестр сертификатов сверять там подлинность товаров. Документ вступает с отсрочкой, которая необходима для подготовительной работы.

По словам Гутенева, отдельный законопроект о маркетплейсах тоже не стоит на месте. После долгих обсуждений с обществами защиты прав потребителей, традиционными торговыми сетями и крупнейшими игроками электронного рынка, в него будут внесены изменения.