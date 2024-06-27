Маркетплейсы ответят за качество товаров

Торговые интернет-площадки (маркетплейсы) обяжут следить за качеством продаваемых через их сеть товаров. И именно маркетплейсу придется возвращать деньги покупателю за ненадлежащую продукцию.

Минпромторг разработал комплексный законопроект о маркетплейсах. Он учитывает права и обязанности всех сторон: непосредственных продавцов, покупателей, владельцев пунктов выдачи заказов и самих торговых площадок.

Речь, в частности, идет об обязанности маркетплейсов исключать возможность продажи некачественных товаров, рассказал «Парламентской газете» глава Союза потребителей России Петр Шелищ.

Маркетплейсы — это сервисные платформы, агрегаторы, на которых миллионы покупателей встречаются с сотнями тысяч продавцов. По итогам 2023 года, их оборот достиг 6,4 триллиона рублей.

С точки зрения покупателя, маркетплейс — это обычный магазин, просто в новой форме. Однако сейчас в случае, если истек срок возврата товара (14 дней) или товар вообще не подлежит возврату, но оказался бракованным, покупателю приходится разыскивать продавца и выяснять отношения с ним.

Если новый закон примут, потребитель будет вправе возвратить товар ненадлежащего качества в маркетплейс и с него требовать возврата уплаченной суммы.

Иными словами, покупатель будет взаимодействовать в первую очередь с площадкой, а не искать правды у конкретного продавца, который может ему и не ответить, пояснил Шелищ. Кстати, обеспечение достоверными контактами продавцов — также обязанность маркетплейса, добавил глава Союза потребителей.

Вслед за такси

Сейчас маркетплейсы выигрывают ценовую конкуренцию с обычными магазинами, как это в свое время было с торговыми сетями, отметил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

Но, гоняясь за хорошей ценой, и те, и другие вымывают качественного производителя, отметил он. Поэтому уже в скором времени придется думать о создании равной конкуренции для всех производителей. Не исключено, что потребуются дополнительные поправки в закон.

Интернет-торговля за 2023 год выросла на 38% по обороту (до 7,9 триллиона рублей) и на 60% по количеству заказов (до 4,5 миллиарда заказов). Как минимум, каждый пятый товар в России приобретают в интернете.

Регулировать маркетплейсы, по мнению Лисовского, нужно по тем же принципам, что заложены в основу работы торговых сетей: «В 2009 году, когда мы писали закон о торговле для сетей, нам тоже говорили, что они только предоставляют полки для товаров, а ответственность за качество несут производители».

В итоге сети смогли научиться отслеживать и отвечать за качество продукции, хотя на это потребовалось десять лет.

«Агрегаторы такси тоже говорили, что не отвечают за поездку, но появился закон, который обязал их это делать. Теперь очередь маркетплейсов», — заключил Лисовский.