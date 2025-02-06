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Запад оценил шансы Украины получить ядерное оружие

Источник:
Sibnet.ru
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Шансы Киева получить ядерное оружие равны нулю, заявил специальный посланник президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог.

«Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, где-то между мизерными или нулевыми», — сказал американский чиновник в интервью Fox News.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что процесс вступления Украины в НАТО может затянуться на десятилетия, поэтому для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что требования украинского президента Владимира Зеленского предоставить Украине западное ядерное оружие «граничат с безумием».

Киев объявил об отказе от ядерного оружия 10 января 1994 года. После распада СССР Украина оказалась обладателем третьего по мощности ядерного арсенала после Вашингтона и Москвы. На территории страны было размещено 220 единиц стратегических носителей.

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Политика #Мир #Оружие
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