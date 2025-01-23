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Банк России объяснил разгон инфляции выше прогноза

Источник:
Sibnet.ru
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Разгон годовой инфляции обусловлен недооценкой динамики спроса в экономике и ослаблением рубля после введения американских санкций в отношении российской банковской сферы, заявили в Банке России.

В своем прогнозе, выпущенном в октябре, Банк России оценивал инфляцию по итогам 2024 года в диапазоне 8–8,5%, но по факту она составила 9,52%.

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«Ускорение инфляции выше прогноза (до 9,52%) обусловлено, прежде всего, недооценкой сильной динамики спроса в экономике, которую, в свою очередь, поддерживала высокая кредитная активность», — сообщили РБК в пресс-службе Банка России.

В ЦБ подчеркнули, что спрос на импорт вместе с эффектами от усиления санкций создал проблемы с переводами экспортных платежей и дополнительный спрос на валюту внутри России, что привело к ослаблению рубля в последних двух месяцах прошлого года.

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Экономика #Деньги
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Wolf Hound

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mosquito__2010

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Sovik

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