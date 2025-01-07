Каким будет курс доллара в 2025 году

По позитивному сценарию доллар в 2025 году может упасть до 95 рублей, по негативному — подскочить до 125 рублей. Большинство экономистов сходятся во мнении, что более вероятен базовый сценарий — средний между крайними значениями.

«В 2025 году геополитика, экономика, новостной поток, сезонность, ожидания рынка и неожиданные события — в том числе и "черные лебеди" (они могут быть как позитивные, так и негативные), — все это будет влиять на курс рубля к доллару США», — сказала ТАСС доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

Прогноз курса рубля на 2025 год — сложная задача, которая зависит от множества факторов, согласилась начальник отдела Департамента клиентских отношений СОЛИД Брокер Анна Усенко.

Тем не менее, текущая тенденция указывает, что доллар останется в пределах базового сценария с колебаниями в зависимости от краткосрочных факторов, сказала Усенко в интервью Bankiros. В следующем году он будет балансировать в диапазоне 100-110 рублей.

«В 2025 году средний курс российской валюты будет составлять порядка 98–102 рублей за доллар. В частности, при прочих равных условиях в первом квартале факторы говорят в пользу укрепления курса к 95 рублям с ослаблением до 105–110 рублей за доллар к концу года», — дала прогноз Бондаренко.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Александр Потавина, слабость рубля осенью 2024 года по большей части связана с уменьшением притока валюты и сокращением продаж экспортной выручки крупнейшими экспортерами. «Мы ожидаем, что курс доллара к рублю будет находиться в первом квартале в диапазоне 100–105», — сказал он РБК.

Какой курс лучше

По словам Усенко, ослабление рубля имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это создает выгодные условия для экспортеров. Их продукция становится дешевле за рубежом, что увеличивает объем продаж и рост доходов. Это положительно сказывается на поступлениях в бюджет страны.

«С другой стороны, слабый рубль может привести к росту инфляции, так как импортируемые товары становятся дороже, что негативно сказывается на покупательской способности населения. Это может вызвать недовольство среди граждан и повысить социальное напряжение», — отметила эксперт.

Балансирование между выгодами от ослабления рубля и негативными последствиями остается важнейшей задачей для российского правительства, сказала Усенко.