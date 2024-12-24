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Байден введет против России «прощальные санкции»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден намерен перед уходом ввести новые санкции против энергетического сектора России.

Санкции предлагается ввести до истечения полномочий Байдена — 20 января пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post со ссылкой на четыре источника.

Предположительно, новые ограничения затронут «теневой флот», который перевозит российскую нефть, а также нефтяных экспортеров, которые до сих пор не попали в санкционные списки. Также рассматривается отзыв банковских лицензий на обработку платежей за энергоносители из России.

По оценке экспертов, целью новых масштабных санкций должно стать двузначное снижение доходов России от экспорта в течение следующем года. Это создаст для Украины необходимую для начала переговоров платформу, считает администрация Байдена.

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Политика #Мир #Недра и ТЭК
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