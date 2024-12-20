ТНТ перечислил лучшие телешоу 2024 года

Большие шоу канала ТНТ стали самыми популярными среди аналогичных проектов на ТВ, лидером стали мистические реалити.

Первые два места в сегменте большие шоу у проектов «Новая битва экстрасенсов» и «Экстрасенсы. Реванш». Также в десятку лучших вошло и новое романтическо-мистическое шоу «Невеста. Экстра Любовь».

В топе оказались реалити выходного дня «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде» с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой, а также «Сокровища императора» и «Звезды в джунглях» с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном.

Кроме того, в десятку лучших проектов вошли: новый сезон музыкального шоу «Конфетка» и новое спортивное реалити-шоу «Титаны».