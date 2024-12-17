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Пошутившую про карельский язык актрису оштрафовали

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Валерия Ломакина
Фото: © @lera_loma / ВКонтакте

Актриса Валерия Ломакина, в шутку назвавшая карельский язык атавизмом, как соски у мужчин, заплатит штраф за унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и языка.

Видео с выступлением Ломакиной завирусилось в ноябре. Актриса шутила о сложности карельского языка: что носителям тоже нужен переводчик. «Я считаю карельский атавизмом, это как соски у мужчин — работают исключительно как зрелище, и то только для истинных ценителей», — добавила она.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что обратится в Следственный комитет и попросит проверить ее по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Петрозаводский городской суд признал Ломакину виновной по административной статье 20.3.1 КоАП РФ (унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и языка, совершенные публично с использованием сети Интернет), сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

По данным суда, факт размещения «видеозаписи экстремистского содержания» выявил сотрудник ФСБ. Актрисе назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ломакина вину признала и раскаялась, видео удалила. Артистка публично извинялась, она объясняла, что представила монолог персонажа: «экзальтированной, не вполне вменяемой артистки провинциального театра».

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Топ комментариев

vova97

так денег то и нету это просто оценочная стоимость его владений так что завтра оценка упадет и он станет...

Game Rock

Ипотека в Германии 2%, ипотека в России 30%) Загнивающая Европа)

alexkain83

Толку то !!!! Все равно вопросы, которые реально волнуют жителей страны, заданы не будут !!!!

M1D

пацаны вообще ребята, особенно в белой курточке, да все вы молодцы, чётко