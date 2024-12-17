Пошутившую про карельский язык актрису оштрафовали

Актриса Валерия Ломакина, в шутку назвавшая карельский язык атавизмом, как соски у мужчин, заплатит штраф за унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и языка.

Видео с выступлением Ломакиной завирусилось в ноябре. Актриса шутила о сложности карельского языка: что носителям тоже нужен переводчик. «Я считаю карельский атавизмом, это как соски у мужчин — работают исключительно как зрелище, и то только для истинных ценителей», — добавила она.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что обратится в Следственный комитет и попросит проверить ее по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Петрозаводский городской суд признал Ломакину виновной по административной статье 20.3.1 КоАП РФ (унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и языка, совершенные публично с использованием сети Интернет), сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

По данным суда, факт размещения «видеозаписи экстремистского содержания» выявил сотрудник ФСБ. Актрисе назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ломакина вину признала и раскаялась, видео удалила. Артистка публично извинялась, она объясняла, что представила монолог персонажа: «экзальтированной, не вполне вменяемой артистки провинциального театра».