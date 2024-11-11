Глава Карелии пожалуется в СК из-за шуток актрисы про карельский язык

Глава Карелии Артур Парфенчиков готовит обращение в Следственный комитет с просьбой проверить выступление актрисы Валерии Ломакиной, «оскорбительно» изобразившей карельскую речь и назвавшей этот язык атавизмом, сравнив его с сосками у мужчин.

В соцсетях завирусилось выступление актрисы из Петрозаводска Валерии Ломакиной, которая пошутила, что карельский язык «настолько сложен для понимания, что даже сами карелы приходят на спектакль и сидят в наушниках, в которых идет перевод на русский».

«Я считаю карельский атавизмом, это как соски у мужчин — работают исключительно как зрелище, и то только для истинных ценителей», — добавила актриса.

Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте» написал, что «поражен выступлением», а Ломакина «позволила себе оскорбительные шутки, изображая карельскую речь».

«Вынести вердикт о том, что карельский язык — атавизм, — это за гранью. За гранью уважения к народу — носителю языка, к карельской земле, ее традициям и культуре», — заявил губернатор.

Парфенчиков добавил, что попросит СК проверить выступление Ломакиной по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), а также подготовит обращение проекту «Битва за время», чтобы «выяснить, кто дал разрешение на выпуск подобного рода выступления».

По словам Ломакиной, ее выступление — это монолог персонажа, которого она создала: «экзальтированной, не вполне вменяемой артистки провинциального театра».

«Я высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме сегодняшней „обезбашенной“ части молодежи, да и вообще людей, утративших связь со своей землей и культурными традициями», — написала она в VK.