«Все сломали»: почему редизайн «ВК» взбесил пользователей

«ВКонтакте» представил новый дизайн главной ленты и редактор постов. Новшества объяснили требованием времени и заботой об удобстве пользователей. Сами пользователи требуют откатить обновления, сломавшие, по их мнению, всю соцсеть.

Главное — лента «ВКонтакте» преобразована в бесшовное полотно с фокусом на медиаконтент. Текст в постах переместился под фото или видео, также менее заметно размещены дата, счетчик просмотров, отметка гео.

Прикрепление файлов к постам стало ограничено одним, например, теперь можно прикрепить только один аудиотрек. Но он будет воспроизводиться автоматически, для «создания атмосферного контента».

Названия функций и реакций переименованы в более трендовые. Например, «Нравится» стало «Лайком».

Изменился функционал создания постов. По сообщению соцсети, теперь он «помогает выбрать формат контента и сделать его оформление в новой ленте визуально привлекательным и вовлекающим».

Новый дизайн мобильного приложения «ВКонтакте» появится у всех пользователей в течение нескольких дней, сайта — в ближайшие недели.

Не учли замечания?

«Счастливчикам» тестовой группы 10 дней назад предлагали рассказать разработчикам о впечатлениях и дать обратную связь. «Мы учитываем любые мнения и отзывы, в том числе отрицательные. Это необходимо для того, чтобы услышать пользователей "ВКонтакте" и принять меры, которые помогли бы улучшить каждую последующую версию», – писала поддержка соцсети.

В итоге, утверждают тестировщики, на замечания не обратили внимания. Хотя соцсеть отчиталась о положительных результатах тестирования: «Компания провела детальный этап тестирования. По его результатам количество подписок на сообщества из ленты увеличилось на 16%».

«Изменения улучшают визуальное восприятие, помогают пользователям легче находить интересных авторов и создают новые возможности для контентмейкеров: рост вовлеченности и более глубокое взаимодействие с аудиторией», — сказано в официальном заявлении «ВК».

Пользователи обвиняют соцсеть в обмане: якобы обновления ввели вопреки жалобам тестовой группы. Претензии они изложили в открытом письме.

Усложнения и ограничения

«ВК» уверяет, что новый дизайн делает акцент на популярный сегодня медиаконтент. Пользователи жалуются – нововведения сломали привычную архитектуру и усложнили процесс публикации, ликвидировали необходимые функции.

Постинг теперь проводится в отдельных окнах в два этапа, в это время скрыта лента с более ранними записями.

Раньше можно было в любом порядке писать текст публикации, прикреплять фото, видео или аудиотрек, делать настройки. Теперь на первом этапе прикрепляется фото или видео, заполняется текст. А на втором этапе можно добавить опрос, геолокацию, музыку или другой файл. На этом же шаге настраивается время публикации и видимость поста.

По мнению некоторых администраторов групп, это отнимает в несколько раз больше времени. «Дисфункциональные изменения процесса постинга, появление новых ненужных кнопок, тумблеров и шагов – в том числе при редактировании отложенной записи, которое усложнилось в разы», – говорится в письме к «ВК».

Меньше слов

В четыре раза сократилось максимально допустимое количество знаков в тексте публикации – до 4 тысяч. При этом соцсеть сообщила, что изменения не коснутся ранее опубликованных постов, хотя вид публикаций обновится. И редактировать их придется новым инструментом и тогда часть контента может быть утеряна. Поддержка на вопросы пользователей ответила, что «отображение старых постов поменяется под актуальный дизайн».

Лимит в 4 тысячи знаков введен не случайно, объяснили разработчики: «Когда текст лаконичен и структурирован, он лучше удерживает интерес читателей, особенно если дополнен визуальным контентом. Это крайне важно в современном мире, где данные поступают в огромных объёмах и внимание пользователей быстро переключается».

Стал как все?

Обновленный дизайн «ВКонтакте» назвали «закосом» под Telegram и запрещенную в России соцсеть с квадратными фото.

Идейное наполнение литературных, поэтических, музыкальных, культурно- и научно-просветительских сообществ «ВК» противоречит продвигаемым обновлениям, говорится в обращении. С новым функционалом им придется закрыться.

«Масса потребителей легкого контента, над которым вообще не надо думать – и вынужденная уйти думающая часть аудитории, которая когда-то была именно той, на которую вы ориентировались. Какой печальный итог. Может быть, все-таки, вы прислушаетесь к ней?» – призывают они.

А кому это надо?

Возмущенные пользователи считают: все это делается, чтобы привлечь армию тинейджеров. Именно они предпочитают посты с яркими картинками или видео и минимум текста.

«Глупо думать, что они нагрянут сюда сейчас. Зато пользователей, которые с платформой уже долгие годы, ВК потеряет. Потому что показали сове отношение к нашему мнению, которое предпочли не заметить», – написал под обращением один из пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Telegram: как сделать общение интереснее

Замена кнопок «Запись» и «Нравится» на англицизмы «Лайк» и «Пост», по мнению недовольных только подтверждает эту теорию. И даже прозвучали обвинения в пренебрежении к правительству.

«Валентина Матвиенко вон какую речугу толкала о том, что надо избавляться от англицизмов в русском языке, очищать родную речь от чужеродных элементов. А они вдруг "лайки" и "посты" продвигают... Что-то неладно в нашем королевстве», – написало в комментарии.

Соцсеть отвечает: «"ВКонтакте" меняется, чтобы оставаться удобной и интуитивно понятной. Термины "пост" и "лайк" закрепились в русской речи и появились в словарях, как когда-то «компьютер» и «телефон». И новым пользователям они понятнее в контексте социальной сети, чем «запись» и "нравится"».