Определен критический пробег для «китайцев», «японцев» и других авто

Максимально допустимый пробег для легкового автомобиля из Китая — 100 тысячи километров, а японские машины остаются надежными при пробеге 250 тысяч километров и более, считают эксперты журнала «За рулем».

Китайский автомобиль оптимально приобретать, если его пробег — до 50 тысяч километров, критический — уже 100 тысяч километров, сообщается в материале «За рулем».

«Китайские автомобили относительно недавно появились на рынке, поэтому важна репутация бренда и наличие запчастей», — говорится в статье.

Автомобили из США рекомендуют приобретать при пробеге не более 160 тысяч километров. Важно проверить историю машины, так как в США часто восстанавливают серьезно поврежденные автомобили.

Для корейских и европейских автомобилей критический пробег — 200-220 тысяч километров. «Японцы» могут оставаться надежными даже при пробеге свыше 250 тысяч километров.