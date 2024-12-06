НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Определен критический пробег для «китайцев», «японцев» и других авто

Источник:
Sibnet.ru
519 1

Максимально допустимый пробег для легкового автомобиля из Китая — 100 тысячи километров, а японские машины остаются надежными при пробеге 250 тысяч километров и более, считают эксперты журнала «За рулем».

Китайский автомобиль оптимально приобретать, если его пробег — до 50 тысяч километров, критический — уже 100 тысяч километров, сообщается в материале «За рулем».

«Китайские автомобили относительно недавно появились на рынке, поэтому важна репутация бренда и наличие запчастей», — говорится в статье.

Автомобили из США рекомендуют приобретать при пробеге не более 160 тысяч километров. Важно проверить историю машины, так как в США часто восстанавливают серьезно поврежденные автомобили.

Для корейских и европейских автомобилей критический пробег — 200-220 тысяч километров. «Японцы» могут оставаться надежными даже при пробеге свыше 250 тысяч километров.

Еще по теме
Стартовали продажи Lada Aura. ФОТО
Как разморозить жидкость в бачке омывателя
Назван срок начала продаж Lada Aura
Китайские авто установили новый рекорд продаж в России
смотреть все
Авто #Авторынок #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден помиловал своего сына Хантера
Президент Южной Кореи объявил военное положение
Зеленский послал Россию на три буквы
Захарова заявила, что «хозяева» предали Зеленского
Обсуждение (1)
Картина дня
СК РФ назвал число иностранных наемников в ВСУ
Wildberries протестирует выдачу заказов в газетных киосках
Греф дал прогноз, когда начнется цикл снижения ключевой ставки
Гробы подорожали на 74% за два года
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Во первых есть видео, во вторых про опыт свой не смеши народ, мы уже давно знаем кто ты

mosquito__2010

чё то рано. нужно ещё миллиона 3 как минимум.

Qprovessional

То что дешевле, это да, но лучше по качеству мы все понимаем что это не так

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.