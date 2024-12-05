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Цена биткоина пробила исторический потолок

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 100 тысяч долларов, следует из результатов торгов на бирже Binance.

В настоящее время стоимость биткоина достигла 103тысяч долларов и продолжает расти. Таким образом, главная мировая криптовалюта за месяц подорожала почти на 49%.

Биткоин начал быстро дорожать после выборов президента США, на которых одержал победу Дональд Трамп. На тот момента цена была на отметке 68 тысяч долларов. Трамп сделал несколько объявлений, которые поддержали отрасль.

В частности, участники криптовалютного рынка ожидают, что избранный президент США будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткоина. На фоне повышения цены биткоина также стали расти акции компаний, занимающихся майнингом.

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scorpion2777

1. Ли Сын Ман (1948-1960) – свергнут2. Юн Бо Сон (1960-1962) – свергнут3. Пак Чонхи (1962-1979) – убит4....

pepelmetal

Только вся украина уже давно на этом месте сидит🤣

dision

да его самого давно отправили самого на три буквы ))

snoo

И Сталинград еще вспомни, тоже, почти целый. Ох и манкурт же.