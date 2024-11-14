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Экстремалы прошли по канату между воздушными шарами. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Немецкие слэклайнеры Фриди Кюне и Лукас Ирмлер прошли по канату, натянутому между двумя воздушными шарами на высоте 2,5 тысячи метров и установили новый мировой рекорд — видео завирусилось в соцсетях.

До этого рекорд принадлежал экстремалам из Бразилии, которые выполнили тот же трюк в 2021 году на высоте 1,9 тысяч метров.

«Это удивительное чувство, что мы наконец побили мировой рекорд. Мы так долго этого ждали и в конце концов осуществили. На самом деле это немного сюрреалистично», — цитирует эквилибристов AP.

Кюне и Ирмлер ветераны в мире слэклайна, установившие множество рекордов. В 2019 году Ирмлер прошел по натянутой стропе два километра над карьером у города Асбестос. В 2017 году Кюне установил рекорд по хайлайну без страховочного устройства: он прошел по канату без страховки 110 метров на высоте 250 метров.

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Спорт #Летние виды #Видеоновости
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