Назван идеальный кнопочный телефон для «цифровой детоксикации»

Портал Gizmochina выбрал лучшую модель кнопочного телефона для покупки в ноябре. Такие аппараты идеально подходят для «цифровой детоксикации», ограничивая взаимодействие с интернетом.

Ноябрьский рейтинг возглавил телефон Nokia 6310, оснащенный 2,8-дюймовым дисплеем с разрешением 240x320 пикселей. Из развлечений «на борту» телефона есть только легендарная игра «Змейка» и беспроводное FM-радио.

Еще одним преимуществом Nokia 6310 составители рейтинга называют относительно емкий аккумулятор на 1450 мАч. Он обеспечивает кнопочному телефону до 27 дней работы в режиме ожидания.

Дизайн новой Nokia 6310 отсылает к легендарной версии этого телефона, которая была выпущена в 2001 году. При этом обновленная модель работает на операционной системе Series 30+, выпущенной специально для кнопочных звонилок.