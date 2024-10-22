Город и гаджеты: как человек превратился в «обезьяну в клетке»

Люди, живущие в больших городах и подолгу сидящие за компьютером, не внесут никакого вклада в биологическую эволюцию Homo Sapiens. будущее человечества зависит от тех, кто далек от прогресса и активно размножается, заявил популяризатор науки, антрополог, доцент МГУ Станислав Дробышевский.

Эти люди практически не оставляют потомства, число их детей ниже уровня, необходимого для воспроизводства, отметил ученый. «Да, их вклад в культуру, науку и другие отрасли может быть велик, но для биологической эволюции они, строго говоря, не существуют», — сказал Дробышевский в интервью ТАСС.

Биологическое будущее, по его мнению, за теми, кто активно размножается. А такие люди, как правило, прогрессом не охвачены и в крупных городах не живут. По словам антрополога, возникает парадокс, когда больше половины населения планеты живет в больших городах, а демографический прирост происходит за счет деревень.

«Мы в принципе предназначены жить на природе, а когда оказываемся в городах, напоминаем обезьяну в клетке. Городская среда для нас противоестественна! <…> Еда берется в магазинах не пойми откуда, качество ее сомнительно, как следствие, мы страдаем от нехватки витаминов и других полезных веществ. Казалось бы, продолжительность жизни растет, но при этом мы все равно вымираем», — считает ученый.

Смартфон заменил мозги

Огромное влияние на человека оказывают гаджеты. Люди делегировали им свои интеллектуальные задачи, с которыми «железки» справляются куда успешнее, констатирует Дробышевский.

«Держа в руке телефон, мы не пытаемся что-то вспомнить, а скорее гуглим, мы не сами ориентируемся в пространстве, а доверяем это навигаторам. Как итог, мы перестаем пользоваться своей нейронной сетью, и она деградирует. И если раньше какая-нибудь бабушка знала 500 рецептов закатки солений и варенья, то теперь, когда ты за пару кликов можешь найти что угодно, ты сам уже ничего не помнишь. Память тоже нужно тренировать», — подчеркнул он.

#Наука Куда исчезают голубоглазые блондины

Страдают и коммуникативные навыки. «Раньше нужно было к соседке за солью идти, просить ее вежливо, а теперь жители больших городов могут ту же соль заказать через службы доставки, еще и попросить оставить у двери, чтобы даже с курьером не взаимодействовать», — пояснил ученый.

Люди общаются друг с другом в переписках или по видеосвязи, все чаще пренебрегая живым общением: «А ведь у нас много органов восприятия, которые в этот момент не задействованы: даже говоря с собеседником по видео, мы не чувствуем его запах, не можем его потрогать, не всегда верно понимаем его формы, пропорции и так далее».

«Человек создан для общения. Мы миллионы лет эволюционировали так, чтобы общаться лично. И когда мы перекладываем это все в текст или доверяем машине, эта способность деградирует. А врожденных свойств для общения у нас нет, мы должны учиться этому с раннего возраста», — сказал Дробышевский.

Клиповое мышление

Просмотр детьми коротких роликов в социальных сетях формирует клиповое мышление. Но этот термин, по мнению ученого, не отражает всего масштаба проблемы: «Так как по большому счету мышления здесь зачастую нет вовсе, как и развития нейронных сетей».

«За счет ярких цветов, быстро меняющихся картинок, громких и однообразных звуков зрители получают легкие эндорфины и чувствуют удовлетворение, но отсутствие вкусов, запахов, тактильности и объемности изображения ведет к деградации нейронов и сдерживает развитие мозга», — предупредил антрополог.

«Поэтому, когда маленький ребенок смотрит на экранчике такие ролики, он просто не развивает свой мозг. А есть критические этапы развития, после которых восполнить упущенное нельзя. Если до определенной поры ребенок не развивал нужные нейронные связи, наверстать это уже не получится. К счастью, огромный процент населения планеты этим безумием не охвачен», — заключил Дробышевский.