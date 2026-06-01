Маркетолог об уловках, брендах и провале Max

Елизавета Разумникова, Sibnet.ru
Из тысячей товаров и услуг мы выбираем нужное или навязанное? Чем привлекают бренды и кто бОльшая жертва маркетинга? На вопросы о роли маркетинга в экономике и жизни в интервью Sibnet.ru ответил маркетолог Алексей Сапегин.
— Алексей Петрович, маркетинг отражает потребности общества или формирует их?

— Где-то посередине. У нас достаточно большое количество не потребностей, а желаний, которые обуславливают, каким образом мы ту или иную потребность можем удовлетворить. 

Под потребностью обычно понимают объективное, обоснованное физиологией или социологическими факторами устремление. Желание рационально объяснить сложно, и часто объяснение будет субъективно, то есть для одного убедительно, а для другого нет. 

Например, у человека есть потребность в отдыхе. Но кому-то хочется отдохнуть на севере, кому-то — на юге, кому-то — в дикой природе, кому-то — в пятизвездочном отеле. И именно разнообразные желания будет использовать маркетинг. 

Или можно удовлетворить потребность потребителя непрямым способом. Потребность в пище (голод) можно удовлетворить, предоставив полноценный обед, или же обмануть организм, точнее мозг — предложить ударную дозу сахаров, как в случае шоколадных и протеиновых батончиков. Или заменив протеиновым коктейлем, дающим еще и ощущение заполненности желудка. 

Маркетинг формирует такой спрос, предлагает, объясняет, почему он выгоден. Ну и, соответственно, таким образом мы расширяем емкость рынка.

Сапегин Алексей Петрович — маркетолог и преподаватель кафедры маркетинга и сервиса факультета бизнеса НГТУ. Работал с такими компаниями, как «Сибирский бальзам», «Винап», «Хлебообъединение Восход», заводом «Сибсельмаш-Спецтехника».

— Маркетинг сам создает проблемы, чтобы их решить?

— Потребности человека возрастают в процессе удовлетворения базового или привычного уровня, а этот процесс бесконечен. 

Вы сейчас сидите со смартфоном в руках. И для вас проблема, если вы оставите его хотя бы на 10-15 минут. А когда-то мы спокойно уезжали и ждали, когда придет телеграмма, письмо и прочее. 

Мы раньше ездили на машине, и для нас открыть форточку было вполне себе нормально, чтобы стало прохладно. Сейчас машина не то, что без кондиционера, без климат-контроля уже какая-то не такая машина. 

— Какие психологические приемы использует маркетинг?

— Давайте начнем с того, что мы опираемся на две вещи. Первое — это получение человеком дофаминового всплеска, удовольствия для себя. Второе — социальная безопасность, которая проявляется везде.

Мы хотим новые вещи не только потому, что нам приятно их носить, а потому что в глазах окружающих мы выглядим достаточно успешными людьми. Те, у кого нет риска в дальнейшем существовании, они более привлекательны как партнеры в продолжении рода, либо партнеры в бизнесе, либо просто даже в коммуникациях. Никто с неудачниками знаться не хочет. Это абсолютно биологическая команда для нас.

Но давление использовать нельзя. Почему мессенджер Max восприняли так негативно? Павел Дуров прав в одном: жесткое навязывание чего-либо никогда не ведет ни к чему хорошему. Говорят «дружи с Max», а я не хочу с ним дружить, я буду делать наоборот. Надавливание вызывает сопротивление, как у детей. Мы хотим принимать решение самостоятельно.

— Как научиться понимать уловки маркетинга и не вестись на них?

— Самое банальное, с чем мы сталкиваемся каждый день: зашли в магазин, увидели желтый ценник — проверьте, правда ли он желтый. Не было ли вчера цены ниже? Не ниже ли цена в соседнем магазине?  

Сейчас этот термин многие используют: «период охлаждения». Вы что-то решили купить — подумайте, реально ли оно нужно.

Вы прекрасно помните, как по ушедшей из России IKEA можно было долго-долго ходить. И люди просто уставали идти с пустой тележкой. А когда выходили, то с удивлением видели в тележке много разных и, честно говоря, страшных, ненужных игрушек, искусственных цветов. Но продукт уже куплен.

— Или на маркетплейсах, когда пишут, что вещь стоит 200 рублей, а была 5 тысяч...

— Конечно. Все инфобизнесмены этим пользуются, в большей или меньшей степени образовательные проекты в интернете, когда стоит цена 70 тысяч, а вы сегодня с нами пообщались, и вот вам 15 тысяч.

Экономика не срастется, ведь, как будто, баланс расходов и доходов не будет достигнут, но человек экономическими категориями не мыслит. Он видит цифры, и на них реагирует. «О, халява, чужое, хвать-хвать», — говорилось в одно фильме. 

— То есть товар, который готовы продать за 15, не стоит 50?

— Конечно. Но стали разводить понятие цены и ценности. Это из теории обмена, то есть заплатили одну сумму, а ценность получили выше. По простому: мы сами умеем делать табуретки и делаем их быстро, поэтому ценностью табуретки для нас не являются

Кто-то умеет делать рубашки, делает их быстро. Если мы будем делать рубашку, будем делать очень долго и некачественно. Нам проще отдать табуретку, получить рубашку. Поэтому цена у них вроде бы одинаковая, мы их обменяли, а ценность у них для каждого из участников обмена будет разной.

«Могу себе позволить»

— Люди выбирают известные бренды, это про ценности?

— Скорее, есть социальный аспект. Если это знают многие, значит, это хороший продукт, подтверждение качества. С другой стороны, это безопасность, потому что качество точно будет работать, точно будет выполнять эту функция. Ну и, конечно, опять-таки, маркирование себя: «могу себе это позволить».

— Например, стоимость iPhone — это качество или бренд?

— Конечно, бренд. У компании Apple, как у любых других производителей, множество скандалов, начиная от перегревающихся батарей, которые вспыхивали в них, до облезающего сейчас последнего 17-го iPhone. В их бренде больше 50% — это именно имя.

Реально, они удобные, хорошие, надежные, но они не лишены недостатков. Так же можно говорить и про Samsung, и про любой другой ведущий бренд. Но любой другой ни о чем вам не скажет, и поэтому будет неинтересно покупать. Ты никому не покажешь, не похвастаешься.

— И все-таки почему дешевое воспринимается как плохое?

— Старая классическая фраза из литературы: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевое». Если нам показывают цену, которая достаточно высокая, то мы предполагаем, что и труда, и продукта туда вложено качественно больше. С дешевым наоборот.

Маркетолог Алексей Сапегин
— Есть какое-то определенное время, за сколько бренд формируется?

— Это зависит прежде всего от товарной категории и вложений. Чем больше средств на продвижение, узнаваемости и прочих разных связанных ассоциаций с брендом, тем будет быстрее. Чем сложнее продукт, тем тяжелее формируется бренд.

На автомобильном рынке формирование занимает достаточно много времени. Как бы китайцы со своими машинами ни пытались что-то сделать интересное и за приемлемые деньги, называть эти торговые марки по-настоящему брендом нельзя, потому что ассоциации с ними очень часто отрицательные и жить они будут не долго.

Чем дольше бренд существует на рынке, тем он устойчивее. Та же самая «Кока-Кола», которой сейчас в России настоящей нет, но знание, узнаваемость почти 100%.

— Как создать личный бренд человеку?

— Харизма и достаточная частотность попадания в целевую аудиторию. Например, Даня Милохин. Ничего не хочу плохого сказать (улыбается), но что-то там барагозит в соцстеях.  

Это не была случайность, это была целенаправленная деятельность. Как в бизнесе, в течение первых трех лет умирает примерно 93-95%. Таких, как Даня Милохин, было сотни и сотни, а выстрелил он один.

Это как венчурные инвесторы набирают пул компаний, куда они готовы вложить деньги, где есть перспектива. Вложили по 1000 рублей в 100 компаний. Все завалились, а одна дала прибыль в 1000%.

Главные жертвы маркетинга

— Можно ли говорить о цифровом маркетинге?

— Можно, и очень давно. Начался в середине 1990-х с ростом публикаций в интернете и созданием сайтов. К середине 2010-х активно подключилась бигдата, когда мы стали анализировать, откуда люди пришли, как они себя там ведут.

Наличие телефонов — это ваш трекер в пространстве. Может, замечали, посидели о чем-то поговорили, и у вас в телефоне появляется эта история. Схема максимально простая: «Большой брат» определил, раз мы рядом, значит, у нас общие интересы. Я никогда не интересовался, чем вы, и наоборот. Он думает, а может подсунуть ему информацию. И несколько месяцев вы можете получать сообщения, которые вообще вам нерелевантны, но они относятся к вашему собеседнику.

— Поведение пользователя изменилось в связи с этим?

— Если говорить базово, то нет. Главное, что явно изменилось в России вообще с приходом рынка — мы не готовы стоять в очередях. Зачем стоять за товаром, когда в соседнем есть то же самое. Но если есть дефицит, мы будем брать.

Мы сильно отличаемся от других стран. Кажется, во Франции есть жесткое законодательное ограничение, когда можно проводить скидочные акции. У нас скидки круглогодично, непонятно для чего.

— Какое поколение в большей степени можно назвать жертвой маркетинга?

— То поколение, которое другого и не видело, — зумеров. Они полностью подвержены давлению маркетинга, они другого просто не знают. Начинают терять критичность мышления последние бумеры, кто старше 55-60 лет. 

Больше всех сопротивляются маркетингу миллениалы (поколение Y,  родившиеся с 1980-го по 2002-й). Это люди, которые практически всю свою сознательную жизнь в этом жили, они привыкли к давлению. Помнят мир другим. У кого достаточно высокий уровень критического мышления, холодного восприятия, теми управлять сложнее.

Мужчины чуть менее подвержены, женщины чуть более. Люди со средним доходом и выше среднего, у которых есть свободные деньги, могут расслабиться. Люди, которые привыкли контролировать крупные бизнесы, их рациональное не выключается никогда.

— Будет ли меняться маркетинг и как?

— Он все время меняется. Появление нового технического решения, коммуникационного например, новых продуктов приводит к сдвигу деятельности маркетолога. 

Это сбор данных и вмешательство в персональное пространство человека онлайн, когда после поиска чего-либо в Сети, ему начинают «подсовывать» похожие товары. Маркетологи уже используют ИИ-модели и агентов и LLM-модели (нейросети, обученные на гигантских массивах текстов), виртуальную и дополненную реальность, но уже это отдельный разговор.  

