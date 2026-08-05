Wildberries прокомментировал перенос складов за границу

Заявления СМИ о возможности переноса основных логистических мощностей Wildberries за пределы России не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба маркетплейса.
Подобные публикации компания расценивает как «излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов», пояснил представитель компании.
Wildberries в настоящее время ведет системную работу по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия в плановом режиме, отмечается в сообщении.
ВСУ атакуют логистические центры Wildberries в разных регионах России с середины июля. На этом фоне маркетплейс вынужден экстренно перестраивать логистику.SIBNET.RU В MAX