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Цены на продукты начнут скрытно мониторить

Источник:
Sibnet.ru
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Супермаркет
Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит мониторинг цен на продовольственные товары на всех этапах движения по цепочке поставок. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно закону, правительство определит перечень ведомств, которые получат право запрашивать у Федеральной налоговой службы сведения о компаниях и предпринимателях, работающих в торговле продуктами и связанных услугах.

Ведомства смогут получать данные об объемах реализации, о доходах, расходах и прибыли участников рынка, а также информацию о ценах на разных этапах в процессе поставки.

Сведения будут использоваться для анализа динамики цен и выявления причин их резкого роста. Мониторингу будут подвергаться товары и услуги, которые Росстат использует при расчете инфляции.

При этом информация не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

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