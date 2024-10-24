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МС-21: как самолет нарисовали «вокруг пассажира»

Источник:
Sibnet.ru
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Лайнер МС-21 получит салон с широким проходом, комфортным расстоянием между креслами, большими иллюминаторами и увеличенными багажными полками. Особое внимание уделили личному пространству пассажиров, сообщил начальник отдела эскизного проектирования ПАО «Яковлев» Никита Шапиро.
Российский среднемагистрльный лайнер МС-21
Российский среднемагистрльный лайнер МС-21
Фото: © "ОКБ им.А.С.Яковлева

«Комфорт складывается из целого ряда факторов. Он зависит от конфигурации обитаемого пространства, санитарно-бытовых условий и от систем жизнеобеспечения, работа которых определяет такие важные показатели, как микроклимат, вентиляция, уровень шума, вибрации», — рассказал «Известиям» Шапиро. 

По его словам, проектировщики пытаются скомпоновать самолет таким образом, чтобы обеспечить баланс этих характеристик, не забывая об аэродинамике лайнера. Конструкторы МС-21 пошли дальше, поставив целью увеличить личное пространство для пассажира, тем самым снизив утомляемость от полета.

«В результате на свет родился сбалансированный облик МС-21, который обладает рядом преимуществ перед аналогами. В целом самолет получился более просторный и удобный», — отметил Шапиро.

Давление и свет

«Все замечали, что при взлете закладывает уши и меняется звук. Это связано с изменением давления внутри самолета. У некоторых пассажиров начинает болеть голова и могут быть другие неприятные симптомы. Сейчас на Airbus А320 и Boeing 737 используется давление, как на высоте 2400 метров», — обратил внимание конструктор.

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МС-21 спроектирован под более высокое давление, соответствующее высоте 1800 метров, как на дальнемагистральных, широкофюзеляжных лайнерах. Это значит, что пассажиры будут лучше переносить взлеты, посадки и длительное нахождение в воздухе, пояснил Шапиро.

«Также отдельное внимание при разработке было уделено уровню и возможностям естественной и искусственной освещенности. В самолете МС-21 иллюминаторы сделали больше почти на 30% по сравнению с A320», — добавил он.

С учетом антропометрии

Конструкторы выбрали поперечные размеры фюзеляжа МС-21 таким образом, чтобы в самолете комфортно размещались шесть человек в одном ряду, сказал Шапиро.

«Профиль фюзеляжа тоже делался эргономичным. Для этого сначала рисовались необходимые для комфорта свободные зоны на уровне головы, плеч, таза и ног пассажира — получился такой "снеговик ". Затем эти "снеговики " рассаживались по креслам и уже вокруг них рисовался интерьер самолета, в том числе багажные полки, проходы, туалеты», — объяснил конструктор.

В МС-21 комфортно размещаются шесть человек в одном ряду
В МС-21 комфортно размещаются шесть человек в одном ряду
Фото: © ОКБ им.А.С.Яковлева

Особое внимание при разработке МС-21 уделялось посадке крайнего пассажира у иллюминатора. Были созданы сложные профили поперечного сечения и провели их по огибающей линии антропометрического «снеговика». Поэтому на крайних местах у иллюминаторов стенка не давит, а, наоборот, помогает разместиться с комфортом, уточнил Шапиро. 

Одна из особенностей салона МС-21 — это широкий центральный проход. Он составляет не менее 50,8 сантиметра, в зависимости от типа и ширины устанавливаемых кресел. Это расстояние позволяет разойтись двум пассажирам или одному человеку обойти стандартную тележку с питанием. Для сравнения: ширина проход Boeing 737 — 38,1 сантиметра.

Салон повышенной комфортности МС-21
Салон повышенной комфортности МС-21
Фото: © ОКБ им.А.С.Яковлева

«Но широкий проход между креслами в МС-21 делали не только для удобства пассажиров, есть у этого и практическая польза для авиакомпаний. Широкий проход снижает время высадки пассажиров почти на треть. То есть люди выходят из самолета быстрее», — отметил конструктор. 

В самолете для типового эконом-класса заложен шаг кресел в 81,3 сантиметра. Человек ростом 177–180 сантиметров может сидеть в нем, не упираясь коленками в спинку переднего кресла.

Место для ручной клади

По словам конструктора, багажные полки в МС-21 делали на основе опыта авиакомпаний, ведь мало кто любит сдавать чемоданы в багаж. Они были спроектированы из расчета, что на полку должны помещаться три чемодана. Соответственно, мы увеличили высоту и глубину багажной полки, они сделаны на 19–25% вместительнее, чем у А320.

Багажные полки повышенной вместимости
Багажные полки повышенной вместимости
Фото: © ОКБ им.А.С.Яковлева

«Чтобы полки не отнимали пространство у пассажиров над головами, потребовалось увеличить и высоту фюзеляжа самолета. В общем, самолет рисовался вокруг людей и их багажа», — заключил Шапиро.

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