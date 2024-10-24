МС-21: как самолет нарисовали «вокруг пассажира»

Лайнер МС-21 получит салон с широким проходом, комфортным расстоянием между креслами, большими иллюминаторами и увеличенными багажными полками. Особое внимание уделили личному пространству пассажиров, сообщил начальник отдела эскизного проектирования ПАО «Яковлев» Никита Шапиро.
«Комфорт складывается из целого ряда факторов. Он зависит от конфигурации обитаемого пространства, санитарно-бытовых условий и от систем жизнеобеспечения, работа которых определяет такие важные показатели, как микроклимат, вентиляция, уровень шума, вибрации», — рассказал «Известиям» Шапиро.
По его словам, проектировщики пытаются скомпоновать самолет таким образом, чтобы обеспечить баланс этих характеристик, не забывая об аэродинамике лайнера. Конструкторы МС-21 пошли дальше, поставив целью увеличить личное пространство для пассажира, тем самым снизив утомляемость от полета.
«В результате на свет родился сбалансированный облик МС-21, который обладает рядом преимуществ перед аналогами. В целом самолет получился более просторный и удобный», — отметил Шапиро.
Давление и свет
«Все замечали, что при взлете закладывает уши и меняется звук. Это связано с изменением давления внутри самолета. У некоторых пассажиров начинает болеть голова и могут быть другие неприятные симптомы. Сейчас на Airbus А320 и Boeing 737 используется давление, как на высоте 2400 метров», — обратил внимание конструктор.
МС-21 спроектирован под более высокое давление, соответствующее высоте 1800 метров, как на дальнемагистральных, широкофюзеляжных лайнерах. Это значит, что пассажиры будут лучше переносить взлеты, посадки и длительное нахождение в воздухе, пояснил Шапиро.
«Также отдельное внимание при разработке было уделено уровню и возможностям естественной и искусственной освещенности. В самолете МС-21 иллюминаторы сделали больше почти на 30% по сравнению с A320», — добавил он.
С учетом антропометрии
Конструкторы выбрали поперечные размеры фюзеляжа МС-21 таким образом, чтобы в самолете комфортно размещались шесть человек в одном ряду, сказал Шапиро.
«Профиль фюзеляжа тоже делался эргономичным. Для этого сначала рисовались необходимые для комфорта свободные зоны на уровне головы, плеч, таза и ног пассажира — получился такой "снеговик ". Затем эти "снеговики " рассаживались по креслам и уже вокруг них рисовался интерьер самолета, в том числе багажные полки, проходы, туалеты», — объяснил конструктор.
Особое внимание при разработке МС-21 уделялось посадке крайнего пассажира у иллюминатора. Были созданы сложные профили поперечного сечения и провели их по огибающей линии антропометрического «снеговика». Поэтому на крайних местах у иллюминаторов стенка не давит, а, наоборот, помогает разместиться с комфортом, уточнил Шапиро.
Одна из особенностей салона МС-21 — это широкий центральный проход. Он составляет не менее 50,8 сантиметра, в зависимости от типа и ширины устанавливаемых кресел. Это расстояние позволяет разойтись двум пассажирам или одному человеку обойти стандартную тележку с питанием. Для сравнения: ширина проход Boeing 737 — 38,1 сантиметра.
«Но широкий проход между креслами в МС-21 делали не только для удобства пассажиров, есть у этого и практическая польза для авиакомпаний. Широкий проход снижает время высадки пассажиров почти на треть. То есть люди выходят из самолета быстрее», — отметил конструктор.
В самолете для типового эконом-класса заложен шаг кресел в 81,3 сантиметра. Человек ростом 177–180 сантиметров может сидеть в нем, не упираясь коленками в спинку переднего кресла.
Место для ручной клади
По словам конструктора, багажные полки в МС-21 делали на основе опыта авиакомпаний, ведь мало кто любит сдавать чемоданы в багаж. Они были спроектированы из расчета, что на полку должны помещаться три чемодана. Соответственно, мы увеличили высоту и глубину багажной полки, они сделаны на 19–25% вместительнее, чем у А320.
«Чтобы полки не отнимали пространство у пассажиров над головами, потребовалось увеличить и высоту фюзеляжа самолета. В общем, самолет рисовался вокруг людей и их багажа», — заключил Шапиро.