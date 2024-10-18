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ChatGPT получил собственное приложение для Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Компания OpenAI выпустила приложение ChatGPT для Windows, которое добавляет чат-бота ChatGPT на компьютеры с операционной системой Windows.

После установки получить быстрый доступ к приложению можно сочетанием клавиш Alt + Space на клавиатуре. Однако пока что в нем работают далеко не все функции. Отсутствуют голосовые команды, включая расширенный режим, интеграция с GPT Store.

Ранее приложение ChatGPT было доступно только на iOS и Android, macOS, а также на официальном сайте. Пока утилита тестируется, так что ей могут воспользоваться только подписчики ChatGPT Plus, Enterprise, Team и Edu.

В конце 2024 года ожидается полноценный релиз программы, которая предоставит доступ к новейшим улучшениям OpenAI, включая o1-preview — новейшую и самую умную модель чат-бота на сегодня.

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