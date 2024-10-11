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Зрителям секс-оперы потребовалась медицинская помощь

Источник:
Sibnet.ru
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Сразу 18 зрителей откровенной постановки в Штутгартской государственной опере обратились за медицинской помощью из-за тошноты.

В рамках представления австрийского хореографа Флорентины Хольцингер зрителям продемонстрировали настоящий половой акт, пирсинг частей человеческого тела, также использовалась искусственная и настоящая кровь, пишет The Guardian.

В первый день показа медицинская помощь понадобилась восьми зрителям, во второй — уже десяти. «Да, в субботу у нас было восемь пациентов, еще десять в воскресенье, им понадобилась помощь врачей после оперы», — подтвердил представитель театра.

На итоговое недовольство пришедших на представления организаторы ответили предложением «внимательнее читать описание программы, чтобы быть готовыми к представлению».

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Культгид #Искусство #Происшествия
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aevaev

Ну вот, видно, какие организации стоит сразу разогнать: Российский союз автостраховщиков (РСА), Всероссийский...

Удавиков

им всё денег мало, стригут бабосы с простого люда по полной

колобок11

Истинное отношение к народу!:)

rumatam

вот она разница между Москвой, С.Питером и Россией.........