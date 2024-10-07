Нейросеть GigaChat научили распознавать фото

Российская нейросеть GigaChat Pro научилась работать с изображениями, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Пользователи теперь могут отправить чат-боту фотографию или рисунок, а GigaChat составит ответ, учитывая контекст. Например, расскажет, сколько людей изображено на фото, опишет их одежду и даже подскажет, какой стиль подойдет конкретному человеку.

Также нейросеть научилась распознавать и анализировать напечатанный или написанный от руки текст. Далее с текстом можно работать стандартными средствами GigaChat — в частности, сократить его и получить краткую выжимку с основными тезисами.

Школьникам и студентам поможет еще один свежий функционал — решение математических уравнений. Достаточно сфотографировать уравнение и загрузить изображение в GigaChat, а нейросеть выдаст пошаговое решение.

Модель GigaChat Pro от Сбербанка доступна всем пользователям через веб-версию, Telegram и «ВКонтакте» бесплатно, для общения достаточно просто начать диалог. Разработчикам и бизнесу модели доступны через GigaChat API.