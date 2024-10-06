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The Spectator рассказал о катастрофическом упадке экономики Германии

Источник:
The Spectator
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Германия переживает болезненную деиндустриализацию и страдает от упадка промышленности. Во втором квартале 2024 года ее экономика снова сократилась на 0,1%, констатирует аналитик британского журнала The Spectator Росс Кларк.

«Правительство Германии в очередной раз понизило свои ожидания. Предыдущий прогноз роста экономики на 0,3% в 2024 году сократился до нуля», — пишет Кларк, отмечая, что ФРГ сильнее других пострадала от украинского конфликта из-за своей зависимости от российского газа.

Но, по словам обозревателя, немецкая экономика попала в беду еще до начала спецоперации на Украине. Ее некогда мощная автомобильная промышленность сократилась на треть с 2015 года. Автоконцерн Volkswagen объявил о том, что ранее казалось немыслимым. Он задумался о закрытии своих автозаводов в Германии.

Германия переживает мучительный процесс деиндустриализации — производство массово переезжает в более дешевую среду. Немецкий промышленный гигант BASF заявил, что инвестировать в Европу стало бессмысленно и что вместо этого он построит завод стоимостью 10 миллиардов евро в Китае, отметил Кларк.

«По всей видимости, упадок немецкой промышленной экономики станет главной историей Европы в ближайшее десятилетие», — считает аналитик.

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