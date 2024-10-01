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Отец отравившихся детей травил мух в доме с неработавшей вентиляцией

Источник:
Sibnet.ru
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Обстановка в доме отравившейся семьи в поселке Красная Сопка Красноярского края
Фото: © прокуратура Красноярского края

Отец четырех погибших от отравления детей в поселке Красная Сопка сообщил на допросе, что обрабатывал дом дихлософом из-за большого количества мух, в здании были проблемы с вентиляцией, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В момент распыления окна были закрыты, все члены семьи были на улице. Специфического запаха не было после обработки», — цитирует ТАСС представителя регионального СК.

Это был повторный допрос мужчины, первый провели, когда он еще находился в больницу. Отец добавил, что в доме имеются проблемы с вентиляцией, не было вытяжки.

Семья из шести человек обратилась в больницу с симптомами отравления 21 сентября. В течение двух дней скончались мальчик 13 лет, девочки шести, 11 и 12 лет. Родителей выписали через четыре дня.

Отравление неизвестным инсектицидным средством — приоритетная версия трагедии. Его компоненты обнаружены в организмах детей и на шерсти умершего котенка семьи. Из дома были изъяты флаконы дихлофоса, выпущенного заводом «Сибиар».

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ЧП #Происшествия #Громкое дело #Красноярск
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