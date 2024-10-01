Отец отравившихся детей травил мух в доме с неработавшей вентиляцией

Отец четырех погибших от отравления детей в поселке Красная Сопка сообщил на допросе, что обрабатывал дом дихлософом из-за большого количества мух, в здании были проблемы с вентиляцией, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В момент распыления окна были закрыты, все члены семьи были на улице. Специфического запаха не было после обработки», — цитирует ТАСС представителя регионального СК.

Это был повторный допрос мужчины, первый провели, когда он еще находился в больницу. Отец добавил, что в доме имеются проблемы с вентиляцией, не было вытяжки.

Семья из шести человек обратилась в больницу с симптомами отравления 21 сентября. В течение двух дней скончались мальчик 13 лет, девочки шести, 11 и 12 лет. Родителей выписали через четыре дня.

Отравление неизвестным инсектицидным средством — приоритетная версия трагедии. Его компоненты обнаружены в организмах детей и на шерсти умершего котенка семьи. Из дома были изъяты флаконы дихлофоса, выпущенного заводом «Сибиар».