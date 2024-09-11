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«Пятерочка» начала доставлять заказы роботами

Источник:
Sibnet.ru
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Компания X5 Group предложила услугу доставки онлайн-заказов из магазинов «Пятерочка» роботами-курьерами «Яндекса». Пока услуга доступна только для москвичей.

Отмечается, что роботы «Яндекса» получили соответствующую программную доработку — это необходимо для того, чтобы работники супермаркетов смогли сами назначать роботов на заказы и отправлять их на доставку.

Доставка осуществляется в радиусе двух километров от магазинов. Роботы самостоятельно передвигаются в городских условиях, обнаруживают и объезжают препятствия, а также преодолевают бордюры высотой до 10 сантиметров.

Распознавание объектов и навигация осуществляются при помощи искусственного интеллекта. Ранее доставка из «Пятерочки» и «Перекрестка» роботами осуществлялась только при заказе через службы «Яндекс Еда» и «Деливери».

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Топ комментариев

mosquito__2010

населенные пункты дронами не захватываются

pepelmetal

Любишь бандер, люби и Искандер

mosquito__2010

был. теперь нет. скоро покровск.

corrector

не трусь начальник, ты ж в рисованом танке !