Минтранс перечислил причины роста цен на авиабилеты

Цена авиаперелета по России в первом полугодии 2024 года выросла почти на 20%, составив в среднем 9150 рублей, сообщил министр транспорта России Роман Старовойт.

«Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ», — сказал Старовойт в интервью РИА Новости.

По его словам, также фиксируется рост стоимости и топлива, и наземных услуг.

«Большая проблема сегодня существует по приобретению воздушных судов. Мы знаем о проблемах крупнейших производителей. У Boeing есть проблемы, у Airbus с двигателями Pratt & Whitney», — добавил Старовойт.