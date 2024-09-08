НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минтранс перечислил причины роста цен на авиабилеты

Источник:
РИА Новости
373 1

Цена авиаперелета по России в первом полугодии 2024 года выросла почти на 20%, составив в среднем 9150 рублей, сообщил министр транспорта России Роман Старовойт.

«Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ», — сказал Старовойт в интервью РИА Новости.

По его словам, также фиксируется рост стоимости и топлива, и наземных услуг.

«Большая проблема сегодня существует по приобретению воздушных судов. Мы знаем о проблемах крупнейших производителей. У Boeing есть проблемы, у Airbus с двигателями Pratt & Whitney», — добавил Старовойт.

 

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Путин назвал крупнейший проект современной России
«Яндекс Go» спрогнозировал нехватку более 100 тысяч таксистов
Представлен проект российского поезда на водороде
Дирижабледром построят в Новосибирской области
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент России призвал армию к выполнению «священного долга»
Зеленский пожелал увидеть Россию на новом «саммите мира»
Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки
Запад получил предостерегающее послание России
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, что члены его семьи разговаривают на китайском
33
Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
26
Деньги на боевые выплаты ВСУ закончились
23
Запад констатировал отказ Путина «сдаться на Украине»
23
Командир «Ахмата» рассказал о потерях наемников в Курской области