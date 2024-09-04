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Смартфоны подслушивали владельцев с помощью нейросети

Источник:
Sibnet.ru
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Американский медиагигант Cox Media Group прослушивает пользователей с помощью искусственного интеллекта. Соответствующая информация стала общедоступна после утечки внутренних документов компании.

Из попавших в Сеть документов следует, что компания использует программу Active Listening для прослушивания пользовательских разговоров. Полученная информация используется для персонализированной рекламы и таргетированных объявлений, пишет 404 Media.

Также были раскрыты главные клиенты данного программного обеспечения — в частности, среди них оказались Google и Amazon. После утечки разразился скандал.

В результате компания Google опровергла данные о сотрудничестве с Cox Media Group и удалила всю связанную информацию со своего сайта. Аналогичным образом поступило руководство Amazon.

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Топ комментариев

GammiPluh

Идеальный прилет в построение, визг во всех чатах 404

pepelmetal

А подгнивших тарасиков забирать не планирует)?

volmen

Зеля с мая никто, и звать его никак. Зачем распространять его заявления?

Alhazred

Было бы во что кушать и чем))) А так хлев всегда найдут)))