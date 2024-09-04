Смартфоны подслушивали владельцев с помощью нейросети

Американский медиагигант Cox Media Group прослушивает пользователей с помощью искусственного интеллекта. Соответствующая информация стала общедоступна после утечки внутренних документов компании.

Из попавших в Сеть документов следует, что компания использует программу Active Listening для прослушивания пользовательских разговоров. Полученная информация используется для персонализированной рекламы и таргетированных объявлений, пишет 404 Media.

Также были раскрыты главные клиенты данного программного обеспечения — в частности, среди них оказались Google и Amazon. После утечки разразился скандал.

В результате компания Google опровергла данные о сотрудничестве с Cox Media Group и удалила всю связанную информацию со своего сайта. Аналогичным образом поступило руководство Amazon.