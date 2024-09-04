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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva Legend

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ остановил производство классических внедорожников Lada Niva Legend. В прайс-листах на сайте марки у описания каждой комплектации появилась пометка «Не производится».

Остановка производства связана с плановым обновлением комплектаций и добавлением новых опций, пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на пресс-службу автозавода. Компания подчеркнула, что позже расскажет подробнее об изменениях.

Производитель также уточнил, что в настоящее время у дилеров в наличии достаточное количество Niva Travel, чтобы удовлетворить спрос. После добавления новых опций производство планируется возобновить.

Предположительно, компания работает над оснащением Lada Niva Legend подушками безопасности. Также Niva Legend также светодиодные ходовые огни и новые указатели поворота.

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Топ комментариев

GammiPluh

Идеальный прилет в построение, визг во всех чатах 404

Alhazred

Было бы во что кушать и чем))) А так хлев всегда найдут)))

Asd10

И где они теперь кушать будут??

pepelmetal

А подгнивших тарасиков забирать не планирует)?