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Ученые заявили о прорыве в создании «квантового интернета»

Источник:
Sibnet.ru
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Ранее специалисты доказали, что квантовую информацию можно отправлять через стандартный оптоволоконный кабель, но этого никогда прежде не делали одновременно с передачей стандартного сигнала, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в Science Advances (SciAdv).

Квантовые данные существуют в виде запутанных кубитов. Запутанность возникает, когда два кубита (базовые единицы квантовой информации) связаны таким образом, что информация делится между ними независимо от их взаиморасположения во времени или пространстве.

Запутанность — очень нестабильное состояние, которое можно легко нарушить за счет шума или помех от других сигналов в оптоволоконном канале. Это известно как «декогеренция», в результате которой кубиты теряют свои данные.

Чтобы обойти эти проблемы, ученые использовали технику, называемую электрооптической фазовой модуляцией. Это позволило передавать оба типа данных в одном и том же цветовом канале, не повреждая квантовую информацию, хранящуюся в запутанных фотонах.

Это может стать ключом к тому, чтобы сделать многие приложения квантовых вычислений, такие как сверхзащищенные коммуникации и квантовая криптография, более практичными и масштабируемыми.

Проверка адреса на оптику
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Топ комментариев

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

corrector

старый алкоголик боррель хочет больше смертей, больше войны, больше крови, иуда

GammiPluh

под землей русской все поместились