Ученые заявили о прорыве в создании «квантового интернета»

Ранее специалисты доказали, что квантовую информацию можно отправлять через стандартный оптоволоконный кабель, но этого никогда прежде не делали одновременно с передачей стандартного сигнала, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в Science Advances (SciAdv).

Квантовые данные существуют в виде запутанных кубитов. Запутанность возникает, когда два кубита (базовые единицы квантовой информации) связаны таким образом, что информация делится между ними независимо от их взаиморасположения во времени или пространстве.

Запутанность — очень нестабильное состояние, которое можно легко нарушить за счет шума или помех от других сигналов в оптоволоконном канале. Это известно как «декогеренция», в результате которой кубиты теряют свои данные.

Чтобы обойти эти проблемы, ученые использовали технику, называемую электрооптической фазовой модуляцией. Это позволило передавать оба типа данных в одном и том же цветовом канале, не повреждая квантовую информацию, хранящуюся в запутанных фотонах.

Это может стать ключом к тому, чтобы сделать многие приложения квантовых вычислений, такие как сверхзащищенные коммуникации и квантовая криптография, более практичными и масштабируемыми.