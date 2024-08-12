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Реалистичные дороги появились в сервисе 2ГИС

Источник:
Sibnet.ru
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Картографический сервис 2ГИС обновил карты для медиасистем с Apple CarPlay и Android Auto. Теперь пользователям доступны реалистичные дороги — с актуальной шириной, разметкой полос, пешеходными переходами, светофорами, парковками и трехмерными развязками.

На дорогах также отрисованы съезды, островки безопасности, зоны действия видеокамер контроля скорости, детализированы опоры на многоуровневых дорогах, въезды в туннели отображаются в реальном 3D, сообщает пресс-служба сервиса.

Сейчас в 2ГИС реалистичные дороги отображаются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Красноярске, Челябинске, Самаре, Уфе, Краснодаре, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде, Сочи, Иркутске, Тюмени, Мурманске, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Петрозаводске и Горно-Алтайске.

Обновление уже доступно в свежей версии приложения 2ГИС для iOS и Android в App Store и Google Play.

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