НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

МЧС объявило ЧС федерального характера в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
247 1

Обстановка, сложившаяся в Курской области, отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В области установлен федеральный уровень реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании.

Чрезвычайная ситуация федерального характера классифицируется высоким показателем материального ущерба или количества пострадавших. Такую ЧС объявляют в случае, если пострадавших больше 500, а размер материального ущерба — свыше 500 миллионов рублей.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали территорию приграничные районы Курской области. В пятницу, 9 августа, Минобороны сообщило, что «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации».

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Путин объявил о выплате 10 тыс. рублей жителям Курской области
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
Киев впервые назвал цель нападения на Курскую область
США пообещали узнать цели атаки Украины на Курскую область
смотреть все
ЧП #Происшествия #Россия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лебедев извинился перед Мизулиной
Раскрыты подробности прорыва ВСУ через российскую границу
Иноагент Галкин прокомментировал приезд Пугачевой в Россию
Киев впервые назвал цель нападения на Курскую область
Обсуждение (1)
Картина дня
МЧС объявило ЧС федерального характера в Курской области
Дерипаска раскритиковал расходы РФ на оборону
Уголовное преследование «скопинского маньяка» прекратили
Выявлена самая частая поломка в авто Lada
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

nicollaich

Дерипаска?Это который владелец ГЭС?И у которого бОльшая часть акционеров живёт в туманном Альбионе?Таких...

jeryakob

И ни в чем себе не отказывайте

Captain Nemo

Обоснуй свои ужимки умник.или только на маты ума хватает

Uynachalnica

Коня ему геройского, и самую острую шашку! Чтобы первым в Одессу ворвался!