МЧС объявило ЧС федерального характера в Курской области

Обстановка, сложившаяся в Курской области, отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В области установлен федеральный уровень реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании.

Чрезвычайная ситуация федерального характера классифицируется высоким показателем материального ущерба или количества пострадавших. Такую ЧС объявляют в случае, если пострадавших больше 500, а размер материального ущерба — свыше 500 миллионов рублей.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали территорию приграничные районы Курской области. В пятницу, 9 августа, Минобороны сообщило, что «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации».