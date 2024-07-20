«Яндекс» исключил вероятность прослушки людей «Алисой»

Голосовой помощник «Алиса» не может подслушивать пользователей, заявил директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк.

«Мифы такие есть, но это совсем не так», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости, уточнив при этом, что возможность прослушки людей с помощью умного устройства «технологически невозможна».

Масюк напомнил, что у всех устройств от «Яндекса» также есть физическая кнопка выключения микрофона, которая при необходимости на уровне «железа» блокирует «любую возможность услышать что-то».

В январе 2023 года в интернете появились фрагменты кода из внутреннего хранилища, среди которых были части тестовых алгоритмов, один из которых включал микрофон устройства на несколько секунд без упоминания «Алисы».

Компания пояснила, что алгоритм был написан для уменьшения количества ложных срабатываний во время тестирования сотрудниками и для улучшения качества активации голосового помощника, он использовался только в бета-версии внутри компании.