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Около 2,5 млн человек остались без электричества на юге России

Источник:
ТАСС
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Вчерашняя авария в энергосистеме юга России привела к отключению около 2,5 миллиона человек от электричества, сообщил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак

«Вчерашняя большая авария, череда событий, после которой мы были вынуждены на юге страны вводить серьезные ограничения, более 2,5 миллиона человек остались без электроснабжения», — приводит ТАСС слова Грабчака.

Во вторник, 16 июля на юге России из-за аномально сильной жары произошли перебои с электричеством. В полдень отключили первый энергоблок Ростовской АЭС, который снабжает электричеством 19 регионов. В результате веерные отключения электроэнергии затронули города Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Керчь.

Из-за инцидента на АЭС ввели временные ограничения на потребление электроэнергии в южной части России на 1,5 ГВт. Позже Минэнерго объявило, что благодаря оптимизации работы сети, объем ограничений сократили на 500 МВт.

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